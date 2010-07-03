Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:12

Директор "Ленкома" Марк Варшавер опроверг слухи о госпитализации

общество

13:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о своей госпитализации.

"Информация о госпитализации неверная", – заявил Варшавер Агентству "Москва". Он уточнил, что сейчас находится на работе.

"У меня на самом деле предстоит гастроскопия и колоноскопия, но это не госпитализация", – пояснил директор "Ленкома". "Это делается в качестве диагностики и не более того", – добавил он.

Актер театра и кино Марк Варшавер в 1979 году перешел на административную работу в "Ленком". В 1986 году он окончил РАТИ (ГИТИС) по специальности "экономист-театровед" и был назначен на должность директора-распорядителя театра. С прошлого года Варшавер возглавляет "Директорскую ложу московских театров".

В середине июня ряд СМИ сообщили, что Варшавер попал в отделение диагностики одной из московских клиник, где врачи якобы назначили ему несколько процедур. Однако чуть позже эти сообщения опроверг сам директор "Ленкома". По его словам, "кто-то пошутил".

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика