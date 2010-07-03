Директор "Ленкома" Марк Варшавер опроверг слухи о госпитализации

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Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о своей госпитализации.

"Информация о госпитализации неверная", – заявил Варшавер Агентству "Москва". Он уточнил, что сейчас находится на работе.

"У меня на самом деле предстоит гастроскопия и колоноскопия, но это не госпитализация", – пояснил директор "Ленкома". "Это делается в качестве диагностики и не более того", – добавил он.

Актер театра и кино Марк Варшавер в 1979 году перешел на административную работу в "Ленком". В 1986 году он окончил РАТИ (ГИТИС) по специальности "экономист-театровед" и был назначен на должность директора-распорядителя театра. С прошлого года Варшавер возглавляет "Директорскую ложу московских театров".

В середине июня ряд СМИ сообщили, что Варшавер попал в отделение диагностики одной из московских клиник, где врачи якобы назначили ему несколько процедур. Однако чуть позже эти сообщения опроверг сам директор "Ленкома". По его словам, "кто-то пошутил".