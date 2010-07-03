Врачи подтвердили воспаление легких у Марка Захарова

Подозрение на воспаление легких у режиссера Марка Захарова подтвердилось. Об этом Агентству "Москва" сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
По его словам, сейчас Захаров находится в палате, а не в реанимации. "Врачи говорят, что через дня два–три его выпишут", – отметил Варшавер.
Ранее директор "Ленкома" рассказал, что художественный руководитель театра Марк Захаров был госпитализирован с температурой.
Марк Захаров родился в Москве в 1933 году. Окончив актерский факультет ГИТИСа, он в разные годы работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, театре имени Маяковского. В 1973 году Захаров стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола.
Как режиссер Захаров известен зрителям по таким фильмам, как "Обыкновенное чудо", "Формула любви", "Убить дракона", "Тот самый Мюнхгаузен". Он также выступил в качестве автора и соавтора сценариев к картинам "Земля Санникова", "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья".
В "Ленкоме" подтвердили госпитализацию Марка Захарова
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