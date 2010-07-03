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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Театр "Ленком" может получить имя Марка Захарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.
"Мы, конечно, обязательно будем обращаться к властям города в лице мэра о присвоении "Ленкому" имени Марка Анатольевича Захарова. И я не сомневаюсь, что нам пойдут навстречу", – сказал Варшавер.
Он также поделился, что через год на могиле Захарова планируют установить памятник, уточнив, что уже ведутся переговоры с архитектором.
Как ранее сообщил агентству "Интерфакс" гендиректор Ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман, новым художественным руководителем "Ленкома" может стать Варшавер.
"Коллектив театра и столичный цех деятелей культуры провели консультации и просили департамент культуры и правительство Москвы рекомендовать сделать "директорский" театр во главе с Марком Варшавером", – сказал Ланцман.
Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище 1 октября.
Захаров был худруком Ленкома и посвятил любимому театру 45 лет. За эти годы им поставлено более 40 спектаклей. Среди них – легендарные "Юнона и Авось", "Безумный день, или женитьба Фигаро", "Вишневый сад". "Капкан" – последнюю постановку над которой работал Марк Захаров, в "Ленкоме" обещают закончить. Спектакль должен был стать главной премьерой в этом театральном сезоне. Его планировали представить в декабре.
Ленкому могут присвоить имя режиссера Марка Захарова
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