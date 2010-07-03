Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

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Прощание с режиссером, народным артистом СССР Марком Захаровым состоится 1 октября в театре "Ленком".

"Мы прощаемся с Марком Анатольевичем во вторник, 1 октября. Прощание начнется в 10 утра. Все будет происходить на основной сцене театра "Ленком". А в 14:00 мы отправляемся на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого", – рассказал РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

В субботу, 28 сентября, скончался выдающийся режиссер Марк Захаров. В августе он был госпитализирован с воспалением лёгких в одну из столичных больниц, но через некоторое время его выписали.

С его именем связана целая театральная эпоха. В разные годы он работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

