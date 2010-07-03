В Мосгордуме допустили присвоение "Ленкому" имени Марка Захарова

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Театр "Ленком" может получить имя режиссера Марка Захарова, где он работал художественным руководителем. Так можно увековечить память народного артиста СССР, считает председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Не стоит вопрос, говоря о личности Марка Анатольевича, о том, можно ли увековечить память. Он – обладатель всех возможных наград, он имеет право быть увековечен – не сомневаюсь, что это будет поддержано на самом высоком уровне. Речь идет и о памятнике, и о памятной табличке, и о возможной улице, и я бы посчитал, что о названии театра – "Ленком" имени Захарова. Много вариантов увековечить память этого выдающегося режиссера и человека", – цитирует ТАСС Герасимова.
Ранее стало известно, что Марка Захарова, который скончался 28 сентября на 86-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище 1 октября. Прощание с ним пройдет в театре "Ленком".
Слова соболезнований выражают артисты, политики и общественные деятели.
Сергей Собянин назвал невосполнимой утратой для Москвы и всей российской культуры уход из жизни Захарова. "Десятки лет спектакли и фильмы Марка Захарова дарили радость от соприкосновения с настоящим искусством. Память о нем сохранится в наших сердцах", – подчеркнул Собянин. Мэр назвал Захарова одним из величайших современников.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников назвал уход Захарова безмерной потерей для каждого человека.
"Многогранный талант мастера - режиссера, актера, сценариста и глубочайшее понимание культурных и нравственных основ общества всегда были присущи М.Захарову. Сегодня ушла целая эпоха. Уход Марка Анатольевича - безмерная потеря для каждого из нас. Светлая память!", – написал председатель Мосгордумы в Twitter.
Марк Захаров закончил актерский факультет ГИТИСа, а после попал по распределению в Пермский драмтеатр, где провел три года. Именно там в середине 50-х он начал театральные эксперименты. Но его режиссерская карьера по-настоящему стартовала только после возвращения в Москву, когда он устроился сначала в драматический театр имени Гоголя (нынешний Гоголь-центр), а потом и в студенческий театр МГУ. Его дебютом стала постановка по пьесе Евгения Шварца "Дракон", по которой он позже снял фильм, ставший классикой.
В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".
Стали известны дата и место прощания с Марком Захаровым
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