Собянин назвал невосполнимой утратой уход Захарова из жизни

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин назвал невосполнимой утратой для Москвы и всей российской культуры уход из жизни режиссера Марка Захарова. Об этом мэр написал в своем Twitter.

Он выразил слова сочувствия и поддержки супруге режиссера Александре Захаровой и всем его родным и близким.

"Десятки лет спектакли и фильмы Марка Захарова дарили радость от соприкосновения с настоящим искусством. Память о нем сохранится в наших сердцах", – подчеркнул Собянин.

Мэр назвал Захарова одним из величайших современников. "Режиссер, навеки вписавший свое имя в историю отечественного театра и кино", – заключил он.

Свои соболезнования в связи с кончиной режиссера также выразил Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О смерти народного артиста СССР в субботу сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер. Режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

В сентябре сообщалось, что народный артист СССР попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа.

В разные годы работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".