Разрешенный режиссер. Путь Марка Захарова

На 86-м году жизни скончался выдающийся режиссер Марк Захаров. С его именем связана целая театральная эпоха: с 1973 года он возглавлял театр имени Ленинского комсомола – ныне "Ленком", на его счету 49 спектаклей, многие из которых, преодолевая запреты цензуры, шли десятки сезонов подряд. Кроме того, Захаров написал сценарии культовых советских картин и сам снял 7 фильмов, которые давно разобрали на цитаты, пишет The City.



Фото: ТАСС/Андрей Соловьев

Марк Захаров закончил актерский факультет ГИТИСа, а после попал по распределению в Пермский драмтеатр, где провел три года. Именно там в середине 50-х он начал театральные эксперименты. Но его режиссерская карьера по-настоящему стартовала только после возвращения в Москву, когда он устроился сначала в драматический театр им.Гоголя (нынешний Гоголь-центр), а потом и в студенческий театр МГУ. Его дебютом стала постановка по пьесе Евгения Шварца "Дракон", по которой он позже снял фильм, ставший классикой.

Разрешенный режиссер

Фото: ТАСС/Михаил Строков

Прославила Захарова пьеса Островского "Доходное место", которую он поставил в театре Сатиры в 1967 году. Спектакль с Андреем Мироновым сыграли более 40 раз, но потом изъяли из репертуара по идеологическим соображениям. Та же участь постигла "Банкет": действовал негласный запрет на публикации о режиссере. Практически запретили спектакль по Фадееву "Разгром", но постановку увидел секретарь ЦК КПСС Суслов. Ему понравилось, на следующей день в "Правде" вышла хвалебная рецензия.

"Ленком"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 1973-м году Захаров пришел в театр имени Ленинского комсомола. "Ленком" Захаров возглавлял получается 46 лет, почти полвека. В начале семидесятых, театр был в кризисе после ухода главного режиссера Анатолия Эфроса. Но первая же постановка Захарова – спектакль "Автоград-XXI" с начинающими Николаем Караченцовым и Инной Чуриковой – получила огромный успех и привлекла в театр молодую публику. "Тиль" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" стали настоящими хитами: билетов было не достать. Захаров же первым начал ставить в Советском Союзе рок-оперы. Самая важная – "Юнона и Авось", сыгранная около двух тысяч раз. Он стала визитной карточкой и символом "Ленкома". Долгие годы в Москве этот спектакль давали 31 декабря. Пусть уже без Караченцова, для многих горожан сходить в театр в канун Нового года было традицией.

Обыкновенное чудо

Режиссер-постановщик фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Марк Захаров проводит репетицию. Актеры Елена Коренева (Марта), Олег Янковский (Барон Мюнхгаузен). Фото: Александра Конькова / ТАСС

В кино режиссер дебютировал в 1976 году. Он снял 7 картин, и все они стали классикой. В том числе "12 стульев" с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым, "Обыкновенное чудо" и "Формула любви". В "Ленкоме" Захарову удалось собрать звездную команду из главных советских актеров, с ней ней же он работал и в кино. В его фильмах одни из своих лучших ролей сыграли Евгений Леонов, Олег Янковский, Николай Караченцов и Александр Абдулов. Свою работу за камерой Захаров называл "кинематографическими увлечениями", постоянным соавтором режиссера был писатель Григорий Горин. "Убить дракона" (1988) – последний фильм снятый Захаровым, после чего он вернулся к плотной работе в театре (тогда как его фильмы-спектакли выходили вплоть до 2014 года). А еще Захаров написал сценарии знаменитых советских картин "Земля Санникова" и "Звезда пленительного счастья".