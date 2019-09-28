Разрешенный режиссер. Путь Марка Захарова

На 86-м году жизни скончался выдающийся режиссер Марк Захаров. С его именем связана целая театральная эпоха: с 1973 года он возглавлял театр имени Ленинского комсомола – ныне "Ленком", на его счету 49 спектаклей, многие из которых, преодолевая запреты цензуры, шли десятки сезонов подряд. Кроме того, Захаров написал сценарии культовых советских картин и сам снял 7 фильмов, которые давно разобрали на цитаты, пишет The City.
Марк Захаров закончил актерский факультет ГИТИСа, а после попал по распределению в Пермский драмтеатр, где провел три года. Именно там в середине 50-х он начал театральные эксперименты. Но его режиссерская карьера по-настоящему стартовала только после возвращения в Москву, когда он устроился сначала в драматический театр им.Гоголя (нынешний Гоголь-центр), а потом и в студенческий театр МГУ. Его дебютом стала постановка по пьесе Евгения Шварца "Дракон", по которой он позже снял фильм, ставший классикой.
Разрешенный режиссер
Прославила Захарова пьеса Островского "Доходное место", которую он поставил в театре Сатиры в 1967 году. Спектакль с Андреем Мироновым сыграли более 40 раз, но потом изъяли из репертуара по идеологическим соображениям. Та же участь постигла "Банкет": действовал негласный запрет на публикации о режиссере. Практически запретили спектакль по Фадееву "Разгром", но постановку увидел секретарь ЦК КПСС Суслов. Ему понравилось, на следующей день в "Правде" вышла хвалебная рецензия.
"Ленком"
В 1973-м году Захаров пришел в театр имени Ленинского комсомола. "Ленком" Захаров возглавлял получается 46 лет, почти полвека. В начале семидесятых, театр был в кризисе после ухода главного режиссера Анатолия Эфроса. Но первая же постановка Захарова – спектакль "Автоград-XXI" с начинающими Николаем Караченцовым и Инной Чуриковой – получила огромный успех и привлекла в театр молодую публику. "Тиль" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" стали настоящими хитами: билетов было не достать. Захаров же первым начал ставить в Советском Союзе рок-оперы. Самая важная – "Юнона и Авось", сыгранная около двух тысяч раз. Он стала визитной карточкой и символом "Ленкома". Долгие годы в Москве этот спектакль давали 31 декабря. Пусть уже без Караченцова, для многих горожан сходить в театр в канун Нового года было традицией.
Обыкновенное чудо
Режиссер-постановщик фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Марк Захаров проводит репетицию. Актеры Елена Коренева (Марта), Олег Янковский (Барон Мюнхгаузен). Фото: Александра Конькова / ТАСС
В кино режиссер дебютировал в 1976 году. Он снял 7 картин, и все они стали классикой. В том числе "12 стульев" с Андреем Мироновым и Анатолием Папановым, "Обыкновенное чудо" и "Формула любви". В "Ленкоме" Захарову удалось собрать звездную команду из главных советских актеров, с ней ней же он работал и в кино. В его фильмах одни из своих лучших ролей сыграли Евгений Леонов, Олег Янковский, Николай Караченцов и Александр Абдулов. Свою работу за камерой Захаров называл "кинематографическими увлечениями", постоянным соавтором режиссера был писатель Григорий Горин. "Убить дракона" (1988) – последний фильм снятый Захаровым, после чего он вернулся к плотной работе в театре (тогда как его фильмы-спектакли выходили вплоть до 2014 года). А еще Захаров написал сценарии знаменитых советских картин "Земля Санникова" и "Звезда пленительного счастья".