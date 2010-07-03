Артисты и политики выразили соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Деятели культуры, политики, общественные деятели выражают слова соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя театра "Ленком", народного артиста СССР Марка Захарова.

По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, работы Захарова прививали зрителям лучшие качества человеческой души.

"Художник огромного дарования, колоссальной эрудиции и исключительных человеческих качеств, Марк Захаров прожил долгую, яркую и достойную жизнь, всецело посвятив её сцене. С его именем связана целая эпоха в театральном и кинематографическом искусстве нашей страны", – приводятся слова Мединского на сайте Минкультуры.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила, что Марк Захаров открыл новую страницу в истории отечественного кинематографа.

"Его работы в театре и кино стали классикой. Фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхаузен", "12 стульев" и многие другие открыли новую страницу в истории нашего кинематографа. Он помог раскрыться целому поколению талантливых актеров", – цитирует ТАСС вице-премьера.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Захаров был человеком неиссякаемой творческой энергии.

"Марк Анатольевич стал значимой частью истории отечественного театра и кино. Он обладал огромной работоспособностью и уникальным даром открывать таланты. Среди учеников и последователей творческой школы Марка Анатольевича Захарова – всенародно любимые актеры, известные режиссеры", – приведены слова политика на сайте нижней палаты парламента.

Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала уход Захарова личной потерей.

"Я всегда буду помнить его как интересного собеседника, умного и мудрого человека прекрасных душевных качеств. Марк Анатольевич был настолько многогранным человеком, что другому не хватило бы и двух жизней сделать столько, сколько он сделал для российской культуры", – указано в послании, направленном в адрес "Ленкома".

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников назвал уход Захарова безмерной потерей для каждого человека.

"Многогранный талант мастера - режиссера, актера, сценариста и глубочайшее понимание культурных и нравственных основ общества всегда были присущи М.Захарову. Сегодня ушла целая эпоха. Уход Марка Анатольевича - безмерная потеря для каждого из нас. Светлая память!", – написал председатель Мосгордумы в Twitter.

Председатель Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Александр Калягин назвал Марка Захарова великим человеком и великим мастером.

"Уходит фантастическое поколение актеров, режиссеров, и молодежь должна впитывать всеми своими фибрами все, что они оставили для них, свое великое наследство", – рассказал РИА Новости Калягин.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой запомнил Марка Захарова как яростного и страстного человека.

"Он был выдающимся режиссером, человеком, который пришел в театр на крыльях оттепели и до конца дней хранил то высочайшее чувство театра как места, где улучшаются нравы и формируются смыслы. Театр был для него больше, чем игра, это было место, как писал Герцен, последней инстанцией для выяснения жизненных вопросов", – рассказал Швыдкой журналистам.

Своим учителем и ориентиром Захарова назвал художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин.

"Он был для меня учителем. Очень важным и одним из самых главных людей в моей профессии и в театральном смысле. Он был человек высочайшей эрудиции, образованный, мыслитель и мудрец, прекрасный оратор, с замечательным чувством юмора", – сказал "Интерфаксу" Райкин. Он также отметил, что Захаров поднял "Ленком" на недосягаемую высоту.

Худрук "Театра наций" Евгений Миронов заявил, что для него Захаров является "идеалом режиссера".

"С одной стороны, "Ленком" – это режиссерский театр с точной концепцией, а с другой стороны - актерский, потому что там раскрывались таланты и становились выдающимися артисты", – сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

"Спасибо вам, Марк Анатольевич. Благодаря вам я многое понял. Не про театр, а про жизнь", – написал руководитель "Гоголь-центра" в Instagram.

О смерти народного артиста СССР в субботу сообщил Марк Варшавер. Режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

В сентябре сообщалось, что народный артист СССР попал в больницу с двусторонним воспалением легких.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа.

В разные годы работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".