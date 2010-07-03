В "Ленкоме" пообещали закончить постановку "Капкана" Захарова

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Театр "Ленком" намерен завершить постановку спектакля "Капкан", над которым Марк Захаров работал в последнее время, но так и не успел закончить. Но премьера может быть перенесена с 2 декабря.

"Мы обязательно закончим эту постановку. Все актеры ко мне пришли сегодня, и, конечно, их всех волнует судьба спектакля, потому что это память о нашем друге, учителе, Марке Анатольевиче Захарове", – сказал директор театра Марк Варшавер в эфире телеканала "Россия-1".

Варшавер отметил, что постановка создается по пьесе режиссера, которую он написал по произведению Владимира Сорокина. "Капкан" должен был стать главной премьерой в театре в этом сезоне.

Ранее стало известно, что Марка Захарова, который скончался 28 сентября на 86-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище 1 октября, прощание с ним пройдет в театре "Ленком".

Слова соболезнований выражают артисты, политики и общественные деятели.

"Выдающийся был мастер. Создал свой театр, самобытный, своеобразный, со своим стилем. Многие театральные режиссеры пытались поработать с кино. Многие кинорежиссеры пытались работать в театре. Но у них не получилось. А у него получилось. Он единственный, кто и в кино создал настоящие шедевры", – рассказал телеканалу Москва 24 генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Актер театра и кино Геннадий Хазанов отметил, что вместе Захаровым ушла эпоха.

"У меня просто нет слов. Просто я, знаете, я редко бываю в состоянии, когда на ум ничего не приходит, кроме безумной горечи утраты. Эту смерть даже не могу комментировать. Как будто часть меня ушла", – рассказал Хазанов.

Художественный руководитель "Театра на Малой Бронной" Константин Богомолов назвал Захарова великим человеком, который невероятно любил жизнь.

"Человек, обладающий огромным юмором, человек, обладающим огромным жизнелюбием, обладающий невероятно сложным, объемным, мощным характером. Великий режиссер. Человек, от которого шла какая-то прекрасная, веселая радостная жизнелюбивая энергия", – вспомнил Богомолов.

Марк Захаров в 1973 году был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".

