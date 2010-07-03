Граффити с изображением Захарова восстановили артисты "Ленкома"

Неравнодушные отмыли закрашенное граффити с изображением Марка Захарова

Граффити с изображением режиссера Марка Захарова, закрашенное неизвестными минувшей ночью, восстановили артисты театра "Ленком", сообщает Агентство "Москва".

О том, что граффити закрашено, артисты узнали 31 октября около 19:45. После спектакля они начали отмывать краску. За ночь стену с изображением режиссера полностью восстановили.

Граффити с изображением художественного руководителя "Ленкома" появилось на фасаде здания в Настасьинском переулке, доме 5, в ночь на 1 октября – накануне похорон Марка Захарова.

Москвичи выступили за его сохранение. В префектуре ЦАО ответили, что не закрасят его.

В ночь на 31 октября появилось сообщение, что изображение с портретом режиссера закрасили неизвестные.

Главный режиссер и художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. С его именем связана целая театральная эпоха.

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.