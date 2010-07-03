Граффити с изображением Захарова возле театра "Ленком" оставят

Фото: телеграм канал Агентство Москва

Граффити с портретом народного артиста СССР Марка Захарова на стене здания в Настасьинском переулке не будут закрашивать, сообщили в префектуре ЦАО.

"Граффити с изображением Марка Захарова возле театра "Ленком" не будут закрашивать", – цитирует Агентство "Москва" представителя префектуры.

Ранее сообщалось, что москвичи вступились за граффити с изображением Марка Захарова напротив "Ленкома". Другой недавно появившийся рисунок на здании довольно быстро убрали. Это был образ, созданный к 60-летию движения студотрядов.

"Если организация, либо сам театр подаст необходимый комплект документов, я думаю, что поддержим размещение данного граффити на фасаде театра. Но в настоящий момент документы не подавались, у театра есть еще достаточно времени для того, чтобы сделать это. Я думаю, что здесь вопрос решится положительно", – объяснил начальник управления городской рекламы департамента СМИ и рекламы города Москвы Роман Алборов.

В Москве насчитывается более 700 крупноформатных граффити на стенах зданий, многие из которых любят и жители города, и туристы. С лета вступили в действия специальные правила по размещению таких работ: определен сезон для нанесения, разрешенная тематика и порядок согласования проектов.

Главный режиссер и художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. С именем режиссера связана целая театральная эпоха. В разные годы он работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

