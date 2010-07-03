Церемония прощания с Марком Захаровым началась в столице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым. Гражданская панихида проходит в театре "Ленком", где народный артист СССР работал художественным руководителем. Очередь из желающих проститься с режиссером выстроилась на Малой Дмитровке.

В связи с прощанием участок от Большого Путниковского переулка до Успенского переулка перекрыт. Ограничения там будут действовать до 14:00.

Марк Захаров ушел из жизни 28 сентября в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище 1 октября.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Окончив актерский факультет ГИТИСа, он в разные годы работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры и театре имени Маяковского. В 1973 году Захаров стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года –"Ленком"), посвятив ему 45 лет.

В "Ленкоме" Захаров поставил более 40 спектаклей. В их числе – легендарные "Юнона и Авось", "Безумный день, или женитьба Фигаро", "Вишневый сад". В качестве кинорежиссера Марк Захаров снял такие картины, как "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона".

"Капкан" – последнюю театральную постановку, над которой работал Марк Захаров, в "Ленкоме" закончит его дочь, народная артистка РФ Александра Захарова. Об этом рассказал директор театра Марк Варшавер. По его словам, премьеру спектакля не будут задерживать – она состоится в начале декабря.

Театру "Ленком" могут присвоить имя Марка Захарова. Марк Варшавер пообещал обратиться к такой просьбой к столичным властям.

Сергей Собянин назвал уход из жизни Марка Захарова невосполнимой утратой для Москвы и всей российской культуры. Мэр столицы выразил сочувствие и поддержку дочери режиссера Александре Захаровой и всем его родным и близким.