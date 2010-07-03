Участок Малой Дмитровки перекрыт для прощания с Марком Захаровым

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Участок Малой Дмитровки перекрыт в связи с прощанием с народным артистом СССР Марком Захаровым, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Речь идет об участке от Большого Путниковского переулка до Успенского переулка. Ограничения там будут действовать до 14:00. В "Ленкоме" до этого времени будет проходить церемония прощания с художественным руководителем театра. Автомобилистов просят заранее строить маршрут объезда.
Фото:ЦОДД
Режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября. Ему было 85 лет. Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.
В августе он был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц, но через некоторое время его выписали. Затем его снова госпитализировали. В последние 10 дней Захаров находился в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.
С именем Захарова связана целая театральная эпоха. В разные годы он работал в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, Московском театре миниатюр, Академическом театре сатиры, театре имени Маяковского. В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – Московский государственный театр "Ленком").
В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".
"Капкан" – последнюю театральную постановку, над которой работал Марк Захаров, в "Ленкоме" закончит его дочь, народная артистка РФ Александра Захарова. Премьеру спектакля не будут задерживать – она состоится в начале декабря.
Театру "Ленком" могут присвоить имя Марка Захарова. Марк Варшавер пообещал обратиться к такой просьбой к столичным властям.
Сергей Собянин назвал уход из жизни Марка Захарова невосполнимой утратой для Москвы и всей российской культуры. Мэр столицы выразил сочувствие и поддержку дочери режиссера и всем его родным и близким.
Ленкому могут присвоить имя режиссера Марка Захарова
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