Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Постановку спектакля Марка Захарова "Капкан" закончит его дочь, народная артистка РФ Александра Захарова. Об этом заявил директор театра Марк Варшавер на заседании Директорской ложи руководителей театров Москвы.

"Последнюю пьесу, которую Марк Захаров сочинил по мотивам произведения Владимира Сорокина – "Капкан". Спектакль по ней сделан на 85% Захаровым, и мы решили, что поручим его "доставить" дочке Александре Марковне. Она сказала, что знает как это сделать", – сказал Варшавер, передает Агентство "Москва".

Премьера спектакля состоится в начале декабря этого года. Варшавер добавил, что премьеру не будут задерживать. Она запланирована на 2-3 декабря.

28 сентября умер Марк Захаров. Ему было 85 лет. Захаров был художественным руководителем и главным режиссером "Ленкома" с 1973 года. За эти годы им поставлено более 40 спектаклей. Среди них – "Юнона и Авось", "Безумный день, или женитьба Фигаро", "Вишневый сад".

Сообщалось, что "Ленком" может получить имя Марка Захарова.

Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище 1 октября.

