Москва онлайн покажет прощание с Марком Захаровым

1 октября в театре "Ленком" состоится прощание с режиссером, народным артистом СССР Марком Захаровым, который скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Марк Захаров закончил актерский факультет ГИТИСа, а после попал по распределению в Пермский драмтеатр, где провел три года. Именно там в середине 50-х он начал театральные эксперименты. Но его режиссерская карьера по-настоящему стартовала только после возвращения в Москву, когда он устроился сначала в драматический театр имени Гоголя (нынешний "Гоголь-центр"), а потом и в студенческий театр МГУ. Его дебютом стала постановка по пьесе Евгения Шварца "Дракон", по которой он позже снял фильм, ставший классикой.
В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".
Смотрите трансляцию прощания 1 октября в 10:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.