Москва онлайн покажет прощание с Марком Захаровым

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

1 октября в театре "Ленком" состоится прощание с режиссером, народным артистом СССР Марком Захаровым, который скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Марк Захаров закончил актерский факультет ГИТИСа, а после попал по распределению в Пермский драмтеатр, где провел три года. Именно там в середине 50-х он начал театральные эксперименты. Но его режиссерская карьера по-настоящему стартовала только после возвращения в Москву, когда он устроился сначала в драматический театр имени Гоголя (нынешний "Гоголь-центр"), а потом и в студенческий театр МГУ. Его дебютом стала постановка по пьесе Евгения Шварца "Дракон", по которой он позже снял фильм, ставший классикой.

В 1973 году он был назначен худруком Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – театр "Ленком"). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ – "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".

Смотрите трансляцию прощания 1 октября в 10:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.