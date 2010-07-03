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Москва 24

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Культура

10:26

Власти опровергли информацию о том, что граффити с Марком Захаровым закрашено

культура общество

Информация об исчезновении граффити с портретом Марка Захарова не подтвердилась

Префектура ЦАО опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что граффити с изображением режиссера Марка Захарова рядом с театром "Ленком" закрашено.

В ведомстве подчеркнули, что граффити находится на прежнем месте. Кроме того, префектура планирует помочь в сборе документов для того, чтобы узаконить нанесение этого изображения. Съемочная группа телеканала Москва 24 отправилась на место событий, чтобы узнать, как обстоят дела.

Оказалось, что этой ночью трое неравнодушных пришли к Настасьинскому переулку и отмыли граффити. Теперь стену вновь украшает портрет режиссера.

Граффити с изображением художественного руководителя "Ленкома" появилось на фасаде здания в Настасьинском переулке, доме 5, в ночь на 1 октября – накануне похорон Марка Захарова.

Москвичи выступили за его сохранение. В префектуре ЦАО ответили, что не закрасят его.

В ночь на 31 октября появилось сообщение, что изображение с портретом режиссера закрасили неизвестные.

Главный режиссер и художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. С его именем связана целая театральная эпоха.

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.

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