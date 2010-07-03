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Культура

03:29

Префектура ЦАО выяснит, кто закрасил граффити с изображением Марка Захарова

город культура

Фото: телеграм канал Агентство Москва

Префектура центрального административного округа столицы сообщила о непричастности к закрашиванию граффити с изображением режиссера Марка Захарова, которое располагалось рядом с театром "Ленком". Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь заявление пресс-службы ведомства.

"Префектура ЦАО не имеет отношения к закрашиванию граффити с профилем Марка Захарова. Мы выясняем, кто это сделал", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что граффити с изображением художественного руководителя "Ленкома" появилось на фасаде здания в Настасьинском переулке в ночь на 1 октября накануне похорон Марка Захарова.

Ранее москвичи выступили за сохранение граффити. В префектуре ЦАО на это ответили, что не будут заниматься его закрашиванием.

В ночь на 31 октября изображение с портретом режиссера закрасили неизвестные.

Главный режиссер и художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. С его именем связана целая театральная эпоха.

В качестве режиссера Захаров снял фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Убить дракона". В 1977 году на телевидении он экранизировал роман "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова.

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