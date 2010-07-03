Настасьинский переулок в Москве может получить имя Марка Захарова

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Настасьинский переулок, расположенный рядом с театром "Ленком" в Москве, могут назвать именем известного режиссера Марка Захарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре Евгения Герасимова.

"Я поддержал обращение театра о том, чтобы одна из улиц была названа его именем. Театр не просит какую-то конкретную улицу назвать в его честь, но я думаю, что улица, которая ведет от Тверской к театру, могла бы быть названа именем Захарова", – заявил депутат.

Сам театр, в котором Захаров работал 45 лет, также могут назвать в честь прославленного мастера. Соответствующее обращение столичным властям подали артисты "Ленкома".

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен художественным руководителем Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года – театр "Ленком"). В качестве театрального режиссера Захаров известен постановками "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом и другими. Среди его режиссерских работ в кино "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви". Художественный руководитель "Ленкома" умер 28 сентября 2019 года.

