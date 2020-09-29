Большому театру вручили "серебряную кнопку" YouTube

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большому театру вручили "серебряную кнопку". К настоящему моменту канал театра на YouTube преодолел отметку в 450 тысяч подписчиков, сообщает ТАСС.

"Мы очень рады получить "серебряную кнопку" YouTube. Для нас этот почетный знак – свидетельство того, что Большой театр смог завоевать и виртуальное пространство своим искусством", – заявил гендиректор ГАБТ Владимир Урин.

С начала 2020 года Большой театр увеличил свою аудиторию на видеохостинге в 10 раз. По словам Урина, "серебряная кнопка" говорит о том, что театр любим зрителями во всем мире.

На церемонии награждения отмечалось, что во время трансляций "золотого фонда" в период пандемии коронавируса с марта по май 2020 года Большой театр вошел в тройку самых популярных театров на YouTube как по числу подписчиков, так и по количеству просмотров.

В частности, балет "Щелкунчик" одновременно смотрели более 80 тысяч человек. Всего в марте и апреле Большой театр показал на YouTube 14 спектаклей. Зрители более чем из 130 стран мира провели за просмотром почти 2 миллиона часов.

"Серебряная кнопка" вручается каналам на YouTube, которые имеют более 100 тысяч подписчиков. Награда существует с 2012 года. "Золотая кнопка" вручается за 1 миллион подписчиков, "платиновая" – за 10 миллионов.

Ранее в Счетной палате посчитали, что средняя стоимость билета в Большой театр в минувшем году официально составила 4,5 тысячи рублей.

Самыми дорогими оказались билеты на балетные постановки на Исторической сцене – в районе 7,5 тысячи рублей, а самыми дешевыми – на концерты в Бетховенском зале – в районе 600 рублей.