ТРЦ "РИО" на Ленинском проспекте грозит штраф за нарушения мер профилактики COVID-19

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Специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение мер профилактики коронавируса в торгово-развлекательном центре "РИО" на Ленинградском проспекте. В ходе рейда были выявлены нарушения, сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела столичного управления ведомства в Юго-Западном административном округе Оксана Комракова.

"Установлено, что в зоне фуд-корта и на местах общего пользования торгового центра не было оборудования для обеззараживания воздуха. Также при проведении дезинфекции использовались средства, которые неэффективны против коронавируса. Кроме того, отсутствовал график проведения влажных уборок и дезинфекции помещений", – рассказала она.

По словам Комраковой, будет составлен протокол об административном правонарушении, по которому юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский" могут закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Со стороны администрации там не осуществляется контроль использования посетителями средств индивидуальной защиты отсутствует входной контроль

Специалисты объединения административно-технических инспекций Москвы также ранее проверили магазин сети Adidas на западе столицы на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. Эксперты выявили нарушения, за которые торговой точке грозит штраф.