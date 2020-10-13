"Кронверк Синема Семеновский" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский" могут закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом рассказал главный специалист – эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

Омелич сообщил, что специалисты столичного управления Роспотребнадзора регулярно проверяют выполнение требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эксперты провели рейд в кинотеатре по адресу Семеновская площадь, дом 1.

"Данный кинотеатр относится к сети "Формула Кино/Синема Парк". По результатам обследования были выявлены следующие нарушения: со стороны администрации не осуществляется контроль использования посетителями средств индивидуальной защиты, отсутствует входной контроль", – рассказал эксперт.

Также, по словам Омелича, в кинотеатре не проводят обеззараживание воздуха, выявлены нарушения режима дезинфекции. По итогам обследования было возбуждено дело об административном нарушении, материалы передадут в суд.

Он уточнил, что, согласно части 2-й статьи 6.3 КоАП РФ, в отношении юридического лица за эти нарушения возможно наложение штрафа на сумму до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток по решению суда.

Ранее стало известно, что за нарушение мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, на 90 дней могут закрыть торговый центр "Охотный ряд". Эксперты выявили факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима посетителями торгового центра.