ТЦ "Охотный ряд" могут закрыть на 90 дней за нарушения антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Торговый центр "Охотный ряд" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер, направленных на профилактику распространения коронавируса. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

По словам Кобразова, сейчас в связи с ухудшением эпидемситуации в столице эксперты регулярно проводят обследования мест скопления людей. Совместно со специалистами Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Роспотребнадзор проверил "Охотный ряд".

"По итогам были выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима посетителями торгового центра. Также администрацией не принимаются достаточные меры по соблюдению требований в части обеззараживания воздуха специальным оборудованием и обеспечения возможности посетителям приобретения средств индивидуальной защиты", – сообщил Кобразов.

Кроме того, специалисты обнаружили некоторые нарушения в осуществлении дезинфекционной деятельности.

По словам Кобразова, юридическое лицо могут привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф на сумму до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее стало известно, как могут измениться условия работы столичных ресторанов и кафе в связи с увеличением количества заражений коронавирусом.