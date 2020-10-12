ТЦ "Охотный ряд" могут закрыть на 90 дней за нарушения антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Торговый центр "Охотный ряд" могут закрыть на 90 суток за нарушение мер, направленных на профилактику распространения коронавируса. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.
По словам Кобразова, сейчас в связи с ухудшением эпидемситуации в столице эксперты регулярно проводят обследования мест скопления людей. Совместно со специалистами Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Роспотребнадзор проверил "Охотный ряд".
"По итогам были выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства, в том числе в части соблюдения перчаточно-масочного режима посетителями торгового центра. Также администрацией не принимаются достаточные меры по соблюдению требований в части обеззараживания воздуха специальным оборудованием и обеспечения возможности посетителям приобретения средств индивидуальной защиты", – сообщил Кобразов.
Кроме того, специалисты обнаружили некоторые нарушения в осуществлении дезинфекционной деятельности.
По словам Кобразова, юридическое лицо могут привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф на сумму до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее стало известно, как могут измениться условия работы столичных ресторанов и кафе в связи с увеличением количества заражений коронавирусом.
В Москве начнут проверять столичные компании на предмет перевода сотрудников на удаленку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: