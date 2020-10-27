Путин заявил, что власти будут делать все возможное для поддержки учреждений культуры

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские власти будут делать все возможное, чтобы учреждения культуры продолжали работать, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству, передает РИА Новости.

Президент также прокомментировал слова актера Владимира Машкова о том, что театры сейчас могут заполняться не более чем на 50%. Российский лидер отметил важность того, что они не закрываются совсем.

На прошлой неделе Московский драматический театр имени Пушкина сообщил о переносе на декабрь почти всех спектаклей, которые были заявлены в афише с 16 по 25 октября, из-за ситуации с коронавирусом.

В театре сообщили, что в случае несогласия с датой переноса спектаклей билеты, приобретенные в кассе, подлежат возврату. Для возврата билетов, купленных с сайта, необходимо пройти по ссылке. Денежные средства будут возвращены безналичным путем.

