Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17:25

Путин заявил, что власти будут делать все возможное для поддержки учреждений культуры

власть культура

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские власти будут делать все возможное, чтобы учреждения культуры продолжали работать, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству, передает РИА Новости.

Президент также прокомментировал слова актера Владимира Машкова о том, что театры сейчас могут заполняться не более чем на 50%. Российский лидер отметил важность того, что они не закрываются совсем.

На прошлой неделе Московский драматический театр имени Пушкина сообщил о переносе на декабрь почти всех спектаклей, которые были заявлены в афише с 16 по 25 октября, из-за ситуации с коронавирусом.

В театре сообщили, что в случае несогласия с датой переноса спектаклей билеты, приобретенные в кассе, подлежат возврату. Для возврата билетов, купленных с сайта, необходимо пройти по ссылке. Денежные средства будут возвращены безналичным путем.

Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за COVID-19 – СМИ

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать