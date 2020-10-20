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Культура

10:46

Богомолов рассказал, почему билеты на его спектакль "Бесы" стоят 50 тысяч рублей

культура

Богомолов объяснил, почему билеты на его "Бесов" стоят 50 тыс рублей

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов объяснил стоимость посещения его спектакля "Бесы".

Цена на места в ложу и партер составила 50 тысяч рублей. Это первый спектакль Богомолова в качестве худрука Театра на Малой Бронной. Премьера состоится в концертном зале "Барвиха".

Богомолов объяснил, что при определении стоимости посещения данного мероприятия опирались на аудиторию, которая придет на спектакль.

"Мы ориентируемся на публику, которая концентрируется в этих краях. Это, конечно же, более состоятельные люди, это люди, которые могут позволить себе платить за билеты другие деньги", – рассказал Богомолов.

Он добавил, что в стоимость также вошла эксклюзивность мероприятия, которая является премьерой спектакля.

Сообщается, что в спектакле почти ничего не осталось от известного произведения Ф. М. Достоевского. Особое внимание при постановке уделили костюмам. Актеры будут выступать в одежде таких известных брендов, как Gucci, Louis Vuitton и Balenciaga. Спектакль продлится 4 часа.

Некоторые театры отменяют свои постановки из-за увеличения прироста заболевших коронавирусом. В частности, из-за этого почти все спектакли Московского драматического театра имени Пушкина были перенесены на декабрь. Все постановки до 25 октября отменили и в театре "Сфера".

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