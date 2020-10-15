Театр "Сфера" в Москве отменил все спектакли до 25 октября

Фото: spheratheatre.ru
Московский театр "Сфера" отменил все спектакли с 15 по 25 октября и закрылся на карантин для профилактики распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
В театре объяснили свое решение тем, что не хотят подвергать риску заражения своих сотрудников и зрителей. Также работу прекращает касса театра – с 16 по 26 октября.
Все билеты, купленные на спектакли с 15 по 25 октября, можно вернуть. Те, кто приобрел билеты на официальном сайте театра, смогут вернуть их на сайте билетного оператора intickets.ru. Купившие билеты в кассе смогут вернуть их после ее открытия с 27 октября.
Ранее сообщалось, что билеты в учреждения культуры Москвы с 19 октября можно будет приобрести только в электронном виде. Продавать их будут, в частности, на портале mos.ru.
Подписанный руководителем ведомства Александром Кибовским приказ рассматривается как мера безопасности на фоне распространения коронавируса в Москве. Электронные продажи билетов позволят контролировать 50-процентную заполняемость залов и соблюдать динамическую рассадку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: