Театр "Сфера" в Москве отменил все спектакли до 25 октября

Фото: spheratheatre.ru

Московский театр "Сфера" отменил все спектакли с 15 по 25 октября и закрылся на карантин для профилактики распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

В театре объяснили свое решение тем, что не хотят подвергать риску заражения своих сотрудников и зрителей. Также работу прекращает касса театра – с 16 по 26 октября.

Все билеты, купленные на спектакли с 15 по 25 октября, можно вернуть. Те, кто приобрел билеты на официальном сайте театра, смогут вернуть их на сайте билетного оператора intickets.ru. Купившие билеты в кассе смогут вернуть их после ее открытия с 27 октября.

Ранее сообщалось, что билеты в учреждения культуры Москвы с 19 октября можно будет приобрести только в электронном виде. Продавать их будут, в частности, на портале mos.ru.

Подписанный руководителем ведомства Александром Кибовским приказ рассматривается как мера безопасности на фоне распространения коронавируса в Москве. Электронные продажи билетов позволят контролировать 50-процентную заполняемость залов и соблюдать динамическую рассадку.