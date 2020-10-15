Жителям столицы рассказали, какие госуслуги можно получить не выходя из дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи имеют возможность получать госуслуги, не выходя из дома. Сделать это можно на сайте mos.ru или в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В период с 15 по 26 число каждого месяца на mos.ru можно передать данные о количестве потребленной электроэнергии, а с 15 по 3 число – показания приборов учета воды. Услуги доступны в разделе "Жилье, ЖКУ, двор". Данные счетчиков воды можно также передать, отправив СМС на номер 7277, или позвонив по телефону +7 (495) 539-25-25.

Такие же услуги и многие другие доступны и в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Также пользователь может оформить или продлить резидентное парковочное разрешение, которое позволяет бесплатно парковаться на городских платных стоянках в районе проживания в период с 20:00 по 08:00. Документ оформляется сроком до трех лет. Для многодетных семей предусмотрено льготное разрешение.

Онлайн-сервис портала mos.ru "Мои платежи" автоматически выдает пользователю его актуальные счета, которые можно оплатить одномоментно. Также у пользователей есть возможность настраивать автоплатежи.

Для беспрепятственного получения всех услуг на портале необходимо подтвердить свою учетную запись. Это можно сделать как в одном из центров "Мои документы", так и онлайн. Это действие позволит в упрощенном виде оформлять определенные услуги.

В разделе "Социальная поддержка" портала жители, имеющие льготы, смогут узнать список доступных им услуг.

На сайте md.mos.ru опубликован полный список услуг центров "Мои документы", реализуемых онлайн.

Ранее на Едином портале госуслуг заработал сервис электронных листков нетрудоспособности. Сообщается, что пользователи на портале и в мобильном приложении смогут автоматически получать оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с ЭЛН.

Также Владимир Путин поручил обеспечить перевод социально значимых госуслуг в электронный формат к 1 января 2023 года.

