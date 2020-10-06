Сервис электронных больничных заработал на портале госуслуг

16:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Едином портале государственных услуг заработал сервис электронных листков нетрудоспособности, говорится в сообщении Минцифры.
Как уточняется, информация будет поступать из Фонда социального страхования РФ.
"Пользователи на портале и в мобильном приложении смогут автоматически получать оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с ЭЛН. Также в личном кабинете доступна информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Директор департамента цифрового государственного управления Минцифры Сергей Цветков отметил, что пользователи в любое время могут посмотреть информацию о больничном и при необходимости сообщить их своему работодателю.
"Работнику не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации, данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются", – приводятся в сообщении слова Цветкова.
В России оформить электронный больничный можно с 1 июля 2017 года. При этом медорганизация и работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями, чтобы можно было сформировать цифровой документ.
В России начнут применять новые правила оформления больничных
Ранее стало известно, что во всех столичных поликлиниках внедряется новый инструмент системы цифровой поддержки врачей. Сервис позволит медикам ускорить направление пациентов на диагностику в соответствии с предварительным диагнозом, улучшить ее качество, а пациенту – сэкономить время.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что при постановке предварительного диагноза программа предлагает врачу максимально полный набор исследований для проведения дальнейшей диагностики. Она рассказала, что предварительные попытки внедрения продемонстрировали сокращение времени на назначение диагностических исследований в 10 раз.
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