Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

29 сентября, 19:30

В Москве упростили порядок получения госуслуг для людей с ограниченными возможностями

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому меняется порядок получения государственных услуг и мер поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Согласно новым правилам, гражданам больше не потребуется предоставлять сведения о наличии у них инвалидности. Статус будут подтверждать органы власти без участия заявителя.

Процесс планируют осуществлять в электронной форме при помощи государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов". На этом портале указаны данные по порядку установления статуса, информация о программах реабилитации, пенсионном обеспечении и иных социальных выплатах.

Ранее в Москве упростили порядок получения парковки для инвалидов. Людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, с 1 июля 2020 года не нужно оформлять разрешение для того, чтобы воспользоваться специальными местами.

В августе мэр столицы выделил субсидию на обучение инвалидов самостоятельному проживанию. Он подписал постановление, согласно которому людям в возрасте от 18 до 45 лет с нарушениями интеллектуального и психического развития помогут развить навыки, необходимые для самообслуживания в быту.

Москвичи показали качели для людей с ограниченными физическими возможностями

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать