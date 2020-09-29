В Москве упростили порядок получения госуслуг для людей с ограниченными возможностями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому меняется порядок получения государственных услуг и мер поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Согласно новым правилам, гражданам больше не потребуется предоставлять сведения о наличии у них инвалидности. Статус будут подтверждать органы власти без участия заявителя.

Процесс планируют осуществлять в электронной форме при помощи государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов". На этом портале указаны данные по порядку установления статуса, информация о программах реабилитации, пенсионном обеспечении и иных социальных выплатах.

Ранее в Москве упростили порядок получения парковки для инвалидов. Людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, с 1 июля 2020 года не нужно оформлять разрешение для того, чтобы воспользоваться специальными местами.

В августе мэр столицы выделил субсидию на обучение инвалидов самостоятельному проживанию. Он подписал постановление, согласно которому людям в возрасте от 18 до 45 лет с нарушениями интеллектуального и психического развития помогут развить навыки, необходимые для самообслуживания в быту.

