Шерингом электрических колясок WheelGo за три дня воспользовались 80 человек

Фото: фонд “Хрупкие люди”

Директор фонда "Хрупкие люди" Елена Мещерякова рассказала Москве 24, что прокатом электроколясок WheelGo в парке "Красная Пресня" за три дня воспользовалось около 80 человек. Причем пока клиентами сервиса стали люди не с ограниченными возможностями.

Прокат электроколясок в парке "Красная Пресня" открылся 15 августа. Воспользоваться им могут как маломобильные люди, так и люди без инвалидности.

"Около 80 человек уже воспользовались, это именно здоровые люди. Не могу сказать пока, что сервис востребован среди инвалидов. Он только появился, и парк "Красная Пресня" не очень большой. Поэтому людей с инвалидностью, желающих опробовать прокат, пока нет", – рассказала Мещерякова.

Однако она отметила, что для удобства маломобильных людей рядом с прокатом есть специальное место, где можно оставить свои коляски на время аренды электроколясок.

Директор фонда также объяснила, откуда взялась идея подобного сервиса и кто выступил ее автором.





Елена Мещерякова директор фонда "Хрупкие люди" Этот проект придумали наши подопечные – дети с несовершенным остеогенезом. Они придумали его в лагере, который мы проводили. У нас была идея лагеря для создания бизнес проектов. И вот ребята придумали такую историю, чтобы две аудитории – как здоровые люди, так и люди с инвалидностью – могли воспользоваться подобным сервисом.

Основная цель проекта – помочь побороть стереотипы о людях на инвалидных колясках. "Мы хотели позволить людям прокатиться на коляске, чтобы понять: это не страшно, это всего лишь средство передвижения, не более того. Основная задача – помочь побороть людям стереотип о том, что человек с инвалидностью – это страшно, лучше к нему не приближаться", – отметила Елена.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в 2020 году специалисты планируют установить 120 подъемных платформ в подъездах домов, в которых живут инвалиды-колясочники.

Также сообщалось, что в концепцию обустройства пространства набережной Марка Шагала в квартале "Зиларт" вошли решения в пользу маломобильных групп населения. Предусмотрено расположение интерактивных инфопойнтов со звуковым воспроизведением информации на протяжении всего маршрута вдоль Москвы-реки.