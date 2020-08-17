В московских подъездах в 2020 году установят 120 подъемников для инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице продолжаются работы по установке подъемных платформ в подъездах домов, в которых живут инвалиды-колясочники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в этом году специалисты планируют установить 120 платформ.
"Эти работы являются важной составляющей создания безбарьерной среды в городе. Из-за эпидситуации установки были приостановлены, но сейчас возобновлены в полном объеме", – отметил Бирюков.
По его словам, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, так как они более удобны в использовании. Если в доме отсутствуют условия для установки такого оборудования, то ставится подъемник наклонного типа – конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу.
Петр Бирюков напомнил, что с 2011 по 2019 год в подъездах было установлено порядка 1,3 тысячи подъемных платформ для инвалидов-колясочников. Также были оборудованы пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, системы визуального и диспетчерского контроля.
Ранее сообщалось, что в концепцию обустройства пространства набережной Марка Шагала в квартале "Зиларт" вошли решения в пользу маломобильных групп населения. Предусмотрено расположение интерактивных инфопойнтов со звуковым воспроизведением информации на протяжении всего маршрута вдоль Москвы-реки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: