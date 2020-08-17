В московских подъездах в 2020 году установят 120 подъемников для инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице продолжаются работы по установке подъемных платформ в подъездах домов, в которых живут инвалиды-колясочники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в этом году специалисты планируют установить 120 платформ.

"Эти работы являются важной составляющей создания безбарьерной среды в городе. Из-за эпидситуации установки были приостановлены, но сейчас возобновлены в полном объеме", – отметил Бирюков.

По его словам, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, так как они более удобны в использовании. Если в доме отсутствуют условия для установки такого оборудования, то ставится подъемник наклонного типа – конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу.

Петр Бирюков напомнил, что с 2011 по 2019 год в подъездах было установлено порядка 1,3 тысячи подъемных платформ для инвалидов-колясочников. Также были оборудованы пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, системы визуального и диспетчерского контроля.

Ранее сообщалось, что в концепцию обустройства пространства набережной Марка Шагала в квартале "Зиларт" вошли решения в пользу маломобильных групп населения. Предусмотрено расположение интерактивных инфопойнтов со звуковым воспроизведением информации на протяжении всего маршрута вдоль Москвы-реки.