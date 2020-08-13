Более 300 тысяч москвичей ежемесячно получают бесплатное питание на молочных кухнях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 327 тысяч москвичей ежемесячно получают полезные продукты в молочно-раздаточных пунктах столичного департамента здравоохранения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эта цифра сопоставима с тем же периодом прошлого года. Работа этих пунктов не прекращалась и во время пика распространения коронавируса. Сегодня полезные продукты по льготе можно получить в 251 молочно-раздаточном пункте. В скором времени откроют еще два – во Внукове и Некрасовке.

Согласно регламенту, молочные смеси, соки, пюре и другие продукты питания выдают беременным женщинам, кормящим матерям, детям до трех лет, детям из многодетных семей, не достигшим семи лет, детям-инвалидам и детям до 15 лет, имеющим хронические заболевания.

Отмечается, что чаще всего продукты питания выдавались детям до трех лет. Это самая большая льготная категория граждан – почти 56% от общего количества.

Для детей до года предусмотрены молочные адаптированные смеси, фруктовые соки, овощные и фруктовые пюре, каши. Для детей от года до трех лет выдают молоко, кефир, творог, фруктовое пюре и соки.

Чтобы получить рецепт на получение бесплатных продуктов питания, надо подать заявление и минимальный пакет документов. Выписывают рецепты в детской поликлинике или женской консультации по заключению врача.

В столице определили победителя конкурса на право заключения офсетного контракта на создание и модернизацию производства продуктов питания. Компания-победитель с 2022 года в течение восьми лет будет поставлять городу продукты питания для детей и кормящих женщин. Объем инвестиций в производство составит не менее 2,1 миллиарда рублей.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания школьников. Энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энерготратам учащихся. Кроме того, из него должны быть исключены фальсифицированные продукты.

