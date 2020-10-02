На mos.ru добавили функцию создания шаблонов для авансовых платежей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мои платежи" представил новую функцию для создания шаблонов авансовых платежей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам директора департамента сопровождения платежных систем департамента информационных технологий Владимира Новикова, услуга значительно сэкономит время пользователей.

"Возможность создания шаблонов особенно актуальна для пользователей, регулярно и заранее оплачивающих одинаковые услуги. Это, например, парковка, мобильный телефон, а также пополнение лицевого счета "Москвенок" и карты "Тройка", – объяснил специалист.

Портал предоставляет пользователям три способа оформить шаблон. Сделать образец платежа можно после его завершения – в специальной форме достаточно указать название шаблона, назначение и сумму платежа.

Кроме того, форму можно сохранить при оплате счета из каталога платных услуг. После заполнения всех необходимых данных потребуется лишь отметить пункт "Сохранить как шаблон".

Еще один способ подразумевает, что система сама предложит варианты шаблонов. Список рекомендуемых формируется на основе авансовых платежей, совершенных пользователем за последние три месяца.

Все сохраненные шаблоны впоследствии можно отредактировать или удалить.

Накануне замруководителя городского департамента информационных технологий Дмитрий Иванов отметил, что с начала 2020 года представители старшего поколения воспользовались электронными услугами портала mos.ru более 8,7 миллиона раз.

