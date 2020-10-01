В загсах Москвы сократилось время выдачи документов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В московских загсах ускорили время выдачи повторных документов, ранее оформленных в других регионах страны. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, при наличии актовой записи в едином реестре справку можно будет получить в день обращения в любом отделении ЗАГС. Если нужной записи не окажется, то повторный документ подготовят максимум за три рабочих дня.

"На протяжении последних двух лет мы переводим актовые записи в Единый государственный реестр ЗАГС. В нем находится уже более 20,2 миллиона актовых записей. Это 75 процентов от общего количества записей в Москве", – объяснила представитель мэрии.

Загсы России стали работать в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния с 1 октября 2018 года. Системой, в частности, пользуются специалисты Росстата, Пенсионного фонда России, министерства внутренних дел РФ и некоторые другие ведомства.

Ранее в сентябре стало известно, что уже более 3 тысяч пар воспользовались необычными местами регистрации брака в Москве. Такую услугу столичное управление ЗАГС предоставляет по предварительной записи.

