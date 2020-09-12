Более 3 тысяч пар выбрали необычные площадки для регистрации брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Необычные площадки для регистрации брака в Москве выбрали более трех тысяч пар, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это около 20% от общего числа торжественных регистраций.

Как отметили в комплексе социального развития, проект по регистрации брака в популярных местах запустили около полутора лет назад, и москвичи его оценили. В частности, в башнях делового центра "Москва-Сити" в этом году состоялось 400 церемоний.

"И это объяснимо – с площадок в башнях "Федерация", "ОКО" и "Меркурий" открывается прекрасный вид на город", – добавили в ведомстве.

Также молодожены могут зарегистрировать брак в старинных усадьбах, современных особняках, на фоне аквариума с косатками в "Москвариуме", под звездным небом в Московском планетарии, на стадионе "Спартак" или территории спорткомплекса "Лужники".

Более 300 пар с начала года поженились в Доме торжеств Safisa. Еще по 250 молодоженов провели церемонию в современном особняке "Роял" и особняке на Волхонке напротив храма Христа Спасителя. Свыше 200 пар зарегистрировались в особняке Спиридонова.

Заключить брак на необычной площадке можно в пятницу или субботу. Для этого нужно подать заявление через портал госуслуг или в отделе ЗАГС, к которому прикреплена выбранная площадка.

Ранее в пресс-службе комплекса социального развития города рассказали, что 20.02.2020 брак заключило более 900 пар. В еще одну популярную дату – 20.06.2020 – состоялось более 600 регистраций брака, также примерно по 100 пар поженились 02.02.2020, 02.06.2020, 22.04.2020 и 20.05.2020.

Самой популярной праздничной датой стала Красная горка – более тысячи браков было зарегистрировано. Свыше 800 молодоженов в 2020 году предпочло зарегистрировать брак накануне Международного женского дня, а в День всех влюбленных, 14 февраля, состоялось около 500 свадеб.

