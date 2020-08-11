Около 7,3 тысячи пар в Москве заключили брак в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В июле в столице поженились более 7,3 тысячи пар, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Около 10% торжественных церемоний прошли на необычных площадках города, открытых по инициативе Сергея Собянина.
Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева напомнила, что с 23 июня возобновилось проведение торжественных церемоний регистрации брака, а 26 июня прошли первые церемонии на необычных площадках.
"В первый месяц после перехода к прежнему режиму работы поженились более 7,3 тысячи пар – это примерно на 23% меньше, чем в прошлом году. Эта цифра объясняется тем, что многие пары в период пандемии переносили даты регистрации на конец лета и осень. Некоторым молодоженам было удобнее отложить свое торжество на следующий год", – добавила она.
По словам Уханевой, отделы ЗАГС города принимают заявление на регистрацию брака за год до предполагаемой даты заключения брака.
Самыми популярными месяцами для заключения брака традиционно считаются июль, август и сентябрь. В июле в Москве поженилось самое большое количество пар с начала года. Самым популярным отделом ЗАГС в этом месяце стал Таганский – там прошло более 300 торжественных регистраций. Около 700 торжественных церемоний в июле прошли на необычных площадках.
Ранее сообщалось, что свыше 3,6 тысячи пар заключило брак в красивые даты с начала текущего года. Это 15% от общего числа зарегистрированных браков за первое полугодие.
В пресс-службе комплекса социального развития города рассказали, что в этом году самой популярной стала дата 20.02.2020 – в этот день брак заключило более 900 пар. В еще одну популярную дату – 20.06.2020 – состоялось более 600 регистраций брака, также примерно по 100 пар поженились 02.02.2020, 02.06.2020, 22.04.2020 и 20.05.2020.
Самой популярной праздничной датой стала Красная горка – более тысячи браков было зарегистрировано. Более 800 молодоженов в 2020 году предпочло зарегистрировать брак накануне Международного женского дня, а в День всех влюбленных, 14 февраля, состоялось около 500 свадеб.
Московские ЗАГСы возобновили проведение торжественных церемоний
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