В Госдуме оценили предложение увеличить срок примирения при расторжении брака

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Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ Ольга Окунева прокомментировала Москве 24 предложение Национального родительского комитета увеличить в два раза срок для примирения супругов при разводе.

"Сохранять семейные отношения всегда важно, особенно когда в семье есть дети, которым нужны и папа, и мама. Не хочется, чтобы в семье были конфликты. В каждом таком предложении есть сложные вопросы, которые обсуждаются с экспертами... И, с точки зрения экспертов, предлагаемые изменения не всегда позволяют достичь целей, поскольку в течение этого срока супруги могут просто не предпринимать попыток восстановления семьи", – сказала парламентарий.





Ольга Окунева зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ Просто формальное увеличение срока не исчерпывает конфликт в семье, если он есть. Действительно, сейчас возникают ситуации, регионы оказывают психологическую помощь через соответствующие службы семьям, консультируют их. И хотелось бы, чтобы на это обратили внимание субъекты профилактики и помогали восстанавливать семейные отношения не тогда, когда они уже подошли к разрушению, а до этого.

Она добавила, что в данный период семьи нуждаются в особой поддержке: нельзя допускать случаев агрессии и насилия.

По словам Окуневой, письмо в комитет пока не поступило. "Мы, безусловно, рассмотрим письмо внимательно и обсудим, когда оно поступит, пока его нет", – заключила она.

Ранее сообщалось, что Национальный родительский комитет (НРК) предложил увеличить в два раза срок для примирения супругов при разводе. Соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, рассказала председатель НРК Ирина Волынец.

В обращении говорится, что это связано с обстановкой, вызванной пандемией коронавируса.

Волынец выразила мнение, что действующий режим самоизоляции может стать причиной необдуманных разводов.

"Прошу увеличить срок оформления развода в два раза: в случае, предусматривающем проведение бракоразводной процедуры в органах ЗАГСа, этот срок после увеличения будет составлять два месяца, а в случаях, предусматривающих законом судебный процесс (если в семье есть дети или происходит раздел имущества), этот срок должен быть увеличен до шести месяцев", – говорится в письме.

В материале говорится, что данная мера будет действовать до конца текущего года.



Соболева Илона