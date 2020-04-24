В России предложили увеличить срок примирения при разводе

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Национальный родительский комитет (НРК) предложил увеличить в два раза срок для примирения супругов при разводе. Соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, рассказала председатель НРК Ирина Волынец. Об этом сообщает RT.
В обращении говорится, что это связано с обстановкой, вызванной пандемией коронавируса.
Волынец выразила мнение, что действующий режим самоизоляции может стать причиной необдуманных разводов.
"Прошу увеличить срок оформления развода в два раза: в случае, предусматривающем проведение бракоразводной процедуры в органах ЗАГСа, этот срок после увеличения будет составлять два месяца, а в случаях, предусматривающих законом судебный процесс (если в семье есть дети или происходит раздел имущества), этот срок должен быть увеличен до шести месяцев", – говорится в письме.
В материале говорится, что данная мера будет действовать до конца текущего года.
Ранее стало известно, что в Китае самоизоляция граждан обернулась волной разводов. Подобный режим оказался отличной проверкой семейных отношений. Только лишь в китайском городе Дачжоу после ослабления карантина подали на развод порядка 300 пар. Чтобы избежать негативного воздействия карантина на семейные отношения, многие советуют произвести зонирование территории и выделить друг другу личное пространство.
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