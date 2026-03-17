17 марта, 17:00

Город

Ветеринары в Зеленограде прооперировали пожилую таксу с лопнувшей опухолью селезенки

Фото: MAX/"Моя ветклиника "

Специалисты Зеленоградской ветеринарной клиники провели операцию 16-летней таксе по кличке Дина, у которой лопнула опухоль селезенки. Об этом рассказала пресс-служба государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".

Животное доставили в учреждение экстренно – собака испытывала сильную слабость, боль в животе и резкое ухудшение самочувствия.

По УЗИ и рентгену ветеринары выявили у Дины крупное образование в брюшной полости. Кроме того, во время эхокардиографии сердца у таксы обнаружили начальную стадию эндокардиоза. Собаку взяли на срочную операцию.

В ходе хирургического вмешательства врачи удалили крупную опухоль селезенки, которая уже разорвалась и вызвала кровотечение. Благодаря тому, что владельцы обратились за помощью незамедлительно, диагностику и операцию выполнили день в день, а кровопотеря оказалась минимальной.

Хозяева строго соблюдали все рекомендации специалистов, в том числе делали уколы для стимуляции кроветворной функции. Дине удалось пережить операцию без переливания крови.

На данный момент собаке уже сняли швы, а ее самочувствие заметно улучшилось. По словам владельцев, она стала активнее и веселее. В дальнейшем, после окончательного восстановления, собаке планируют провести лечение зубов, а пока она получает стимулятор эритропоэза.

Ранее ветеринары Тушинской ветклиники успешно удалили опухоль с головы йоркширского терьера по кличке Цефей. После операции новообразование отправили на гистологическое исследование. Выяснилось, что это была доброкачественная опухоль.

Хирургическое вмешательство Цефей перенес спокойно, его состояние стабильно. Отмечается, что рецидивов у таких опухолей обычно не возникает.

Читайте также


Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

