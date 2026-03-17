Ветеринары в Зеленограде прооперировали пожилую таксу с лопнувшей опухолью селезенки

Фото: MAX/"Моя ветклиника "

Специалисты Зеленоградской ветеринарной клиники провели операцию 16-летней таксе по кличке Дина, у которой лопнула опухоль селезенки. Об этом рассказала пресс-служба государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".

Животное доставили в учреждение экстренно – собака испытывала сильную слабость, боль в животе и резкое ухудшение самочувствия.

По УЗИ и рентгену ветеринары выявили у Дины крупное образование в брюшной полости. Кроме того, во время эхокардиографии сердца у таксы обнаружили начальную стадию эндокардиоза. Собаку взяли на срочную операцию.

В ходе хирургического вмешательства врачи удалили крупную опухоль селезенки, которая уже разорвалась и вызвала кровотечение. Благодаря тому, что владельцы обратились за помощью незамедлительно, диагностику и операцию выполнили день в день, а кровопотеря оказалась минимальной.

Хозяева строго соблюдали все рекомендации специалистов, в том числе делали уколы для стимуляции кроветворной функции. Дине удалось пережить операцию без переливания крови.

На данный момент собаке уже сняли швы, а ее самочувствие заметно улучшилось. По словам владельцев, она стала активнее и веселее. В дальнейшем, после окончательного восстановления, собаке планируют провести лечение зубов, а пока она получает стимулятор эритропоэза.

Ранее ветеринары Тушинской ветклиники успешно удалили опухоль с головы йоркширского терьера по кличке Цефей. После операции новообразование отправили на гистологическое исследование. Выяснилось, что это была доброкачественная опухоль.

Хирургическое вмешательство Цефей перенес спокойно, его состояние стабильно. Отмечается, что рецидивов у таких опухолей обычно не возникает.