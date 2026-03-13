Новости

Новости

13 марта, 14:48

Ветеринары в Кирове спасли аксолотля, проглотившего большой камень

Фото: vk.com/verniy_drug_kirov

Ветеринары в Кирове спасли аксолотля, который проглотил камень величиной в треть его туловища. Об этом сообщается на странице ветклиники "Вместе с верным другом" в соцсети "ВКонтакте".

Владельцы животного увидели, что из аквариума пропал один из крупных камней грунта. Они заподозрили, что питомец мог его проглотить. Для проверки предположения они приехали в клинику на рентгенографию, на которой действительно обнаружили инородный предмет.

Специалисты рассказали, что случившееся связано с особенностями строения и поведения земноводных. Аксолотли по природе близоруки. При захвате пищи в ротовой полости создается вакуум, куда вместе с кормом могут попасть частицы грунта и камни.

"Камень был аккуратно извлечен, и сейчас состояние пациента хорошее, аксолотль чувствует себя нормально", – говорится в публикации.

Ранее иркутские ветеринары спасли кота, которого случайно постирали в машинке. У животного наблюдались потеря координации и низкая температура тела. После лечения противошоковыми препаратами и антидотами питомец выздоровел.

