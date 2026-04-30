Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 07:42

Экс-главу одного из министерств Удмуртии задержали за превышение полномочий

Бывший министр одного из ведомств Удмуртии задержан за превышение полномочий. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

По данным следствия, 49-летний житель Ижевска, находясь на министерском посту, необоснованно принимал решения о выделении субсидий. Средства направлялись бизнесу на возмещение затрат в рамках реализации инвестиционных проектов.

Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД, действия экс-чиновника нанесли бюджету ущерб, превысивший 40 миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сотрудники СК задержали главу администрации Уфы по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории санатория в Уфе. По версии следствия, чиновник организовал схему его передачи в интересах третьих лиц.

