20 марта, 13:30

Происшествия

В Ростове-на-Дону выявили хищение на 68 млн руб при исполнении гособоронзаказа

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Полицейские Ростова-на-Дону пресекли мошенничество при исполнении гособоронзаказа. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в мессенджере MAX.

По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2025 года руководство организации, входящей в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), при исполнении госконтрактов предоставляло заказчику ложные сведения в отчетных документах. В результате этих действий было похищено более 68 миллионов рублей.

Правоохранители задержали подозреваемую – жительницу Ростова-на-Дону, которая является учредителем и фактическим руководителем предприятия. По месту ее жительства, а также в офисных и производственных помещениях проведены обыски. Изъяты бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации, средства связи, банковские карты и другое.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также наложен арест на недвижимость подозреваемой на общую сумму более 72 миллионов рублей.

Ранее Владимир Путин констатировал, что в прошлом году количество коррупционных преступлений в стране увеличилось на 12,3%. Он обратил внимание на важность работы по выявлению источников преступных доходов и имущества коррупционеров. Пристального контроля со стороны прокуроров требует ситуация в ОПК, подчеркнул президент.

