Путин заявил о росте числа коррупционных преступлений в России на 12,3%

В 2025 году число коррупционных преступлений в России выросло на 12,3%, заявил Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства указал на важность работы по выявлению источников преступных доходов и имущества коррупционеров.

Вместе с тем российский лидер поручил прокуратуре решительно противодействовать экстремизму и жестко реагировать на любые попытки дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране, в том числе с использованием информационных технологий.

"В поле вашего (прокуроров. – Прим. ред.) постоянного внимания должны находиться вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Уже отмечал, что количество преступлений террористической направленности в прошлом году существенно возросло", – отметил Путин.

Кроме того, президент призвал активизировать профилактику преступности среди детей и подростков, назвав это важной задачей в координации работы правоохранительных органов.

Особое внимание он уделил ситуации в оборонно-промышленном комплексе, подчеркнув, что она требует пристального контроля со стороны прокуроров, поскольку государство направляет в эту сферу значительные средства. Президент призвал тщательно следить за расходованием средств гособоронзаказа и расширением мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее Путин заявил, что важным направлением совместной работы Содружества Независимых Государств (СНГ) является борьба с терроризмом, экстремизмом и коррупцией. По его словам, работа ведется для того, чтобы наладить взаимодействие по целому ряду направлений.