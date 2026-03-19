19 марта
Путин заявил о росте числа коррупционных преступлений в России на 12,3%
В 2025 году число коррупционных преступлений в России выросло на 12,3%, заявил Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генпрокуратуры.
Глава государства указал на важность работы по выявлению источников преступных доходов и имущества коррупционеров.
Вместе с тем российский лидер поручил прокуратуре решительно противодействовать экстремизму и жестко реагировать на любые попытки дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране, в том числе с использованием информационных технологий.
"В поле вашего (прокуроров. – Прим. ред.) постоянного внимания должны находиться вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Уже отмечал, что количество преступлений террористической направленности в прошлом году существенно возросло", – отметил Путин.
Кроме того, президент призвал активизировать профилактику преступности среди детей и подростков, назвав это важной задачей в координации работы правоохранительных органов.
Особое внимание он уделил ситуации в оборонно-промышленном комплексе, подчеркнув, что она требует пристального контроля со стороны прокуроров, поскольку государство направляет в эту сферу значительные средства. Президент призвал тщательно следить за расходованием средств гособоронзаказа и расширением мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Ранее Путин заявил, что важным направлением совместной работы Содружества Независимых Государств (СНГ) является борьба с терроризмом, экстремизмом и коррупцией. По его словам, работа ведется для того, чтобы наладить взаимодействие по целому ряду направлений.