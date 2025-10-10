Форма поиска по сайту

10 октября, 11:38

Политика

Путин назвал борьбу с терроризмом важным направлением в работе СНГ

Фото: kremlin.ru

Важным направлением совместной работы Содружества Независимых Государств (СНГ) является борьба с терроризмом, экстремизмом и коррупцией. Такое заявление сделал Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе.

"И мы все делаем для того, чтобы наладить это взаимодействие по целому ряду направлений", – подчеркнул президент.

Саммит СНГ в Душанбе открыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон утром 10 октября. По его словам, республика в год своего председательства в Содружестве продолжила комплексную работу по эффективной реализации намеченных целей. В частности, отдельное внимание уделено процессу совершенствования деятельности организации.

Вечером 8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана в рамках рабочего визита. Накануне, 9 октября, он провел переговоры с Рахмоном. Они начались в формате тет-а-тет, а затем к ним присоединились члены делегаций.

властьполитикабезопасность

