Президент Таджикистана Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, передает РИА Новости.

"Всегда рады принимать в нашей стране друзей и партнеров, с которыми нас объединяют общие интересы и стремления к развитию сотрудничества. Желаю вам приятного пребывания в Душанбе, а всем нам продуктивных дискуссий и конструктивных решений", – сказал глава Таджикистана в приветственной речи.

Как отметил Рахмон, республика в год своего председательства в содружестве продолжила комплексную работу по эффективной реализации намеченных целей. В частности, были проведены десятки мероприятий.

Кроме того, приоритетное внимание уделено процессу совершенствования деятельности организации. По словам президента Таджикистана, была продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развития транспорта и прочим вопросам.

Владимир Путин 8 октября прилетел в Душанбе в рамках трехдневного рабочего визита. В аэропорту его встретил Рахмон. В честь прибытия президента РФ были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул. Утром 9 октября прошли переговоры двух лидеров в формате тет-а-тет. Затем к ним присоединились члены делегаций.