Путин рассказал президенту Таджикистана об итогах встречи с Трампом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, как прошла его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт Кремля.

Своим мнением о прошедших переговорах российский президент поделился с Рахмоном во время телефонного разговора. Лидер Таджикистана, в свою очередь, приветствовал действия, предпринимаемые для достижения мира на Украине.

Кроме того, тему саммита на Аляске Путин затронул и в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Последний поблагодарил российского лидера за то, что тот поделился своими мыслями после беседы с Трампом.

Моди напомнил, что его страна призывает к постепенному достижению мира на Украине. Он выразил поддержку всем усилиям, которые предпринимаются в этом направлении.

"Я с нетерпением жду продолжения нашего обмена мнениями в ближайшие дни", – добавил Моди на своей странице в соцсети Х.

Встреча Путина и Трампа состоялась в Анкоридже в ночь на 16 августа. После этого глава Белого дома заявил, что провел "отличные переговоры" с российским президентом. Он считает, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине.

Пока договоренность о прекращении огня не достигнута. При этом Трамп указал, что Россия, в отличие от Украины, является могучей державой. В связи с этим американский лидер порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться на сделку.