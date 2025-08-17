Госсекретарь США Рубио назвал саммит на Аляске очень продуктивным

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Встреча Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Аляске прошла очень продуктивно. Об этом заявил принимавший участие в переговорах госсекретарь США Марко Рубио.

Журналист "России 1" Павел Зарубин спросил у Рубио, как, по его мнению, прошел саммит.

"Очень хорошо, было очень продуктивно. Мы надеемся, что да (было продуктивно. – Прим. ред.)", – ответил госсекретарь репортеру, который разместил соответствующую запись в своем телеграм-канале.

Российско-американские переговоры прошли в Анкоридже в ночь на 16 августа. После встречи Трамп отметил, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

При этом американский лидер заявил, что начинается подготовка трехсторонней встречи. СМИ сообщали, что она может состояться в следующую пятницу, 22 августа.

Кроме того, Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, в связи с чем он посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому согласиться на сделку.