Зеленский планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский планирует встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

"Все детали по завершению конфликта собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", – написал Зеленский в своем телеграм-канале после телефонной беседы с американским лидером.

По его словам, разговор продолжался полтора часа и был содержательным.

В свою очередь, журналист Барак Равид со ссылкой на источник сообщил в соцсети X, что разговор между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО после прошедшего на Аляске саммита РФ и США оказался непростым.

Между тем британская газета The Times отмечает, что глава Белого дома может сделать Зеленского козлом отпущения в случае провала американских усилий по урегулированию украинского конфликта.

Авторы публикации подчеркивают, что на это указывают слова Трампа о том, что дальнейший прогресс в заключении соглашения сейчас зависит от украинского президента.

Также журналисты обратили внимание, что в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Трамп заявлял, что стороны смогли достичь согласия по многим пунктам, однако остался "один наиболее важный", по которому у РФ и США есть "очень хорошие шансы договориться".

По мнению газеты, речь может идти о запрете на вступление Украины в НАТО, требовании к Зеленскому покинуть пост президента или о невозможности присоединения Киева к ЕС.

Вместе с тем, в интервью телеканалу Fox News Трамп сообщал, что обмен территориями и не связанные с НАТО гарантии безопасности для Киева уже стали пунктами, по которым Вашингтон и Москва "в основном договорились".

Переговоры делегаций РФ и США во главе с лидерами стран прошли на Аляске. Путин заявил, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Трамп отмечал, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня пока не достигнута.

При этом американский лидер заявил, что начинается подготовка трехсторонней встречи. Кроме того, Трамп считает Россию могучей державой, в отличие от Украины, в связи с чем он посоветовал Зеленскому согласиться на эту сделку.

