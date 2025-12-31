Путин заявил о высоком уровне отношений между Россией и Киргизией

Фото: kremlin.ru

Отношения России и Киргизии в настоящее время пребывают на высоком уровне, следует из поздравительной телеграммы Владимира Путина, направленной киргизскому президенту Садыру Жапарову.

Данная тенденция была подтверждена в недавних переговорах двух лидеров в Бишкеке, уточнил глава российского государства.

"Мы, несомненно, будем и впредь активно наращивать плодотворное сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной и прочих сферах, а также координировать усилия в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур", – цитирует поздравление Путина пресс-служба президента Киргизии.

Глава РФ также подчеркнул, что укрепление отношений отвечает не только коренным интересам дружественных народов России и Киргизии, но также способствует укреплению безопасности и стабильности в Евразийском регионе.

В завершение поздравления российский лидер пожелал своему киргизскому коллеге и всему народу страны крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия в наступающем году.

В конце ноября Путин посетил Киргизию с госвизитом. Во время переговоров он отметил, что Россия с удовлетворением констатирует, что Киргизия является стабильным и надежным партнером с внутриполитической точки зрения. Это одно из ключевых условий для будущего развития торгово-экономических и инвестиционных связей.

Помимо этого, страны подписали 7 документов. В их число вошло совместное заявление президентов об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.