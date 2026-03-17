Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
17 марта, 13:43

Мэр Москвы

Собянин и Парфенчиков подписали соглашение о сотрудничестве Москвы и Карелии

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали соглашение о сотрудничестве в ряде направлений между двумя регионами на ближайшие пять лет. Церемония подписания состоялась в Мраморном зале мэрии Москвы.

По словам мэра, новое соглашение призвано усилить сотрудничество в таких сферах, как транспорт, промышленность, образование, здравоохранение и других. В ходе церемонии Собянин поблагодарил Парфенчикова за благотворную работу и выразил надежду в дальнейшем усилении контактов между регионами.

Мэр напомнил, что пять лет назад был также подписан договор о сотрудничестве Москвы и Карелии и за это время социальные и экономические связи между регионами существенно окрепли.

"Больше 800 предприятий Карелии заключили договора на выполнение государственных контрактов в Москве. Кроме того, карельская продукция регулярно присутствует на московских ярмарках, в магазинах", – отметил Собянин.

Парфенчиков, в свою очередь, рассказал о совместных планах между регионами. По его словам, Москва для Карелии – это огромный рынок, современные технологии управления городом и народным хозяйством.

Глава Карелии также подчеркнул, что в рамках минувшего пятилетнего сотрудничества был подписан межрегиональный офсетный контракт по добыче и поставкам карельского щебня. Кроме того, по словам Парфенчикова, за последние годы Москва закупила несколько тысяч современных уличных тренажеров.

Среди прочего, жители столицы стали одними из главных получателей "Арктического гектара" в Карелии. Как отметил Парфенчиков, регион становится для москвичей не только вторым местом жительства, но и территорией для отдыха, а также занятия бизнесом.

Глава региона также выразил благодарность за сотрудничество, в частности отметив помощь в работе над благоустройством набережных Петрозаводска.

Как отметила пресс-службы мэра и правительства Москвы, Карелия является надежным торгово-экономическим партнером столицы. Предприятия республики регулярно принимают участие в выполнении московского госзаказа. С 2021 по 2025 год было подписано почти 900 контрактов на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

Ранее Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет. Церемония состоялась во время открытия новых съемочных павильонов на площадке Киностудии имени Горького в районе Левобережном.

Отмечалось, что документ предусматривает реализацию совместных проектов в области кинематографии, музейного и библиотечного дела, театральной деятельности и по другим направлениям в сфере искусства.

мэр Москвыполитика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика