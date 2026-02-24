24 февраля, 15:00Мэр Москвы
Собянин и Любимова подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет.
Церемония состоялась во время открытия новых съемочных павильонов на площадке Киностудии имени Горького в районе Левобережном.
В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы отмечается, что документ предусматривает реализацию совместных проектов в области кинематографии, музейного и библиотечного дела, театральной деятельности и по другим направлениям в сфере искусства.
24 февраля Собянин, Любимова и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли новые съемочные павильоны на площадке киностудии. Количество действующих площадей увеличилось в 10 раз.
Любимова подчеркнула, что по линиям министерства культуры, Института Развития Интернета (ИРИ) и "Фонда кино" поддержано уже большое количество ярких проектов.