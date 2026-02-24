Собянин и Любимова подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет.

Церемония состоялась во время открытия новых съемочных павильонов на площадке Киностудии имени Горького в районе Левобережном.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы отмечается, что документ предусматривает реализацию совместных проектов в области кинематографии, музейного и библиотечного дела, театральной деятельности и по другим направлениям в сфере искусства.

24 февраля Собянин, Любимова и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли новые съемочные павильоны на площадке киностудии. Количество действующих площадей увеличилось в 10 раз.

Любимова подчеркнула, что по линиям министерства культуры, Института Развития Интернета (ИРИ) и "Фонда кино" поддержано уже большое количество ярких проектов.